شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيقات شاملة بحادث انفجار صهريج شرقى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، الأحد، بإجراء تحقيق شامل في حادث انفجار صهريج شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وأعربت البعثة الأممية لدى العراق في بيان لها، عن تعازيها لذوي الضحايا الذين قضوا بانفجار الصهريج، متمنية للمصابين الشفاء العاجل .

وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد قد دعا إلى فتح تحقيق في حادث انفجار الصهريج ومحاسبة المقصرين، مؤكدا أنه يتابع باهتمام النتائج المؤلمة للحادث وتسببه بوقوع ضحايا وأضرار .

وأضاف أن "الانفجار أدى إلى مصرع 9 مواطنين وإصابة 13 آخرين وفقا لبيان وزارة الصحة "، لافتا إلى أن الأدلة الجنائية تعمل في موقع الحادث لمعرفة سبب الانفجار، والذي يرجح أن يكون نتيجة خلل فني في الصهريج مستبعدا شبهة وقوع عمل إرهابي .