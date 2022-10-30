شكرا لقرائتكم خبر عن ميشال عون يطلع على تطورات التعاون مع البنك الدولى وتنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلع الرئيس اللبناني ميشال عون على نتائج زيارة الوفد اللبناني الذي شارك في اجتماعات البنك الدولي قبل أيام والمداولات التي جرت بشأن المشروعات المشتركة مع الدولة اللبنانية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بنائب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور سعادة الشامي الذي ترأس وفد لبنان المشارك في الاجتماعات.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض ما تحقق حتى الآن من إجراءات لتنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وما لم يتحقق حتى الآن.

وأوضح الشامي أنه استعرض مع الرئيس عون الأوضاع العامة في البلاد، وتمنى له التوفيق بعد انتهاء ولايته الدستورية، حيث يغادر الرئيس عون قصر الرئاسة ببعبدا اليوم الأحد في نهاية ولايته الرئاسية التي استمرت 6 سنوات.