شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 350 مليار دولار خسائر.. مقصلة عمالقة التكنولوجيا في 7 أيام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خسائر فادحة لحقت بعمالقة التكنولوجيا بعد تراجع عنيف في أسعار الأسهم بسبب تراجع الربح وتوقعات منخفضة للربع الرابع من 2022.

وخسرت شركات، مايكروسوفت، ميتا، ألفابت، أمازون، أكثر من 350 مليار دولار من القيمة السوقية، فقد كانت نتائج الربع الثالث قاسية جدا على كبرى شركات التكنولوجيا في العالم.

وبين تباطؤ نمو الإيرادات أو التراجع كما في حالة ميتا والجهود المبذولة للتحكم في التكاليف، وجد عمالقة التكنولوجيا أنفسهم في وضع غير مألوف بعد النمو الجامح في العقد الماضي.

وجاءت النتائج السلبية على خلفية ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة والركود الذي يلوح في الأفق.

وخالفت شركة أبل الاتجاه بعد تجاوزها توقعات الإيرادات والأرباح، وكان سهمها يوم الجمعة في أفضل يوم له منذ أكثر من عامين.

وميتا شهدت انهيار سعر سهمها في عام 2022، حيث تعاني الشركة الأم لـ Facebook من عجز في الأرباح، وسجلت أدنى متوسط إيرادات لكل مستخدم في عامين، وقالت إن المبيعات في الربع الرابع من المرجح أن تنخفض للفترة الثالثة على التوالي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "ميتا" مارك زوكربيرج، في تعليق، بخصوص أرباح الشركة، يوم الأربعاء الماضي: "هناك الكثير من الأشياء التي تحدث الآن في العمل وفي العالم، ومن الصعب أن يكون لديك فكرة بسيطة.. سنقوم بعمل هذا الشيء الوحيد، وهذا سيحل جميع المشكلات في ميتا".

وشهد سهم ميتا أسوأ أسبوع له منذ الاكتتاب العام الأولي للشركة في عام 2012، حيث انخفض بنسبة 24% خلال الأيام الخمسة الماضية.

وأعلنت شركة "ميتا"، وهي الشركة الأم لفيسبوك يوم الخميس أن إيراداتها انخفضت للربع الثاني على التوالي، حيث تلقت ضربة من انخفاض إيرادات الإعلانات.

وانخفضت إيرادات الربع الثالث بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 7ر27 مليار دولار، في حين انخفضت الأرباح بنسبة 52% إلى 4ر4 مليار دولار.

وقالت ميتا إن 93ر2 مليار شخص يستخدمون في المتوسط إحدى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والتي تشمل إنستجرام وماسنجر وواتساب، كل يوم، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي.

وقال مؤسس الشركة رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج إن "المجموعة" استمرت في النمو.

وأضاف: "أنا سعيد بالمشاركة القوية التي نشهدها مدفوعة بالتقدم المحرز في محرك الاكتشاف والمنتجات مثل ريلز".

وتابع: "في حين أننا نواجه تحديات على المدى القريب بشأن الإيرادات، فإن الأساسيات موجودة للعودة إلى نمو أقوى في الإيرادات. نحن نقترب من عام 2023 مع التركيز على تحديد الأولويات والكفاءة التي ستساعدنا على التنقل في البيئة الحالية والخروج بشركة أقوى".

كما كانت الأمور قاتمة أيضًا في "أمازون"، التي انخفضت بنسبة 13%.

كانت التوقعات القاتمة للربع الرابع إلى جانب التباطؤ الكبير في وحدة الحوسبة السحابية هي المسؤولة إلى حد كبير عن عمليات البيع.

وتراجعت القيمة السوقية لشركة أمازون الأمريكية العملاقة للتسوق على الانترنت إلى ما دون تريليون دولار بعدما أدى تقرير لها مخيب للآمال عن نتائجها وتوقعاتها المالية، لدفع المستثمرين للتخلص من السهم.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، تراجع السهم بنسبة كبيرة بلغت 12% بعدما توقعت الشركة العملاقة للتسوق الالكتروني أبطأ نمو في فصل العطلات في تاريخ الشركة، بينما جاءت مبيعات قطاعها خدماتها الالكترونية المهم دون التوقعات.

وكان السهم قد هوى بنسبة كبيرة وصلت إلى 21% خلال عمليات التداول بعد الإغلاق يوم الخميس.

وتنضم أمازون إلى قائمة طويلة من الشركات الأمريكية التي تنهار قيمها السوقية في السوق المتراجع هذا العام.

كما أثارت مبيعات الإعلانات المخيبة للآمال لـ "ألفابت"، الشركة الأم لـ "جوجل"، مخاوف عبر قطاع الوسائط الرقمية مع خفض المعلنين إنفاقهم في مواجهة التباطؤ الاقتصادي.

وعززت المخاوف في وول ستريت من استمرار التضخم في الإضرار بالإنفاق على الإعلانات.

وتراجعت أسهم ألفابت 7.2% في تعاملات ما بعد الإغلاق.