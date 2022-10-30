الشرطة المغربية توقف مواطنا فرنسيا مشتبها به في النصب والاحتيال المصرفى

القاهرة - سامية سيد - أوقف عناصر الشرطة المغربية بولاية أمن مراكش، مواطنا من جنسية فرنسية يبلغ من العمر 57 سنة، وذلك بأمر دولي بإلقاء القبض عليه صادر عن القضاء الفرنسي.

وفي التفاصيل، يشتبه في الموقوف مساء الجمعة، تورطه في نشاط عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال المصرفي.

في التفاصيل وبحسبما ذكرته جريدة "هسبريس" المغربية، جرى توقيف المشتبه فيه أثناء إتمامه لإجراءات إدارية تتعلق بإقامته بالمغرب، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول" أنه يشكل موضوع بحث بموجب نشرة حمراء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بارتكاب جرائم نصب على مؤسسة بنكية كان يعمل فيها، من خلال التواطؤ في منح قروض بنكية دون تسديدها لفائدة شركائه في هذا النشاط الاجرامي.

وبذلك، تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الإجراءات التي تقتضيها مسطرة التسليم طبقا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويأتي توقيف هذا المواطن الأجنبي في سياق علاقات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في المجالات الأمنية، وخاصة فيما يتعلق بتعقب وملاحقة الأشخاص المذاع بحث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.