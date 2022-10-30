شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى يؤكد ضرورة توحيد الرؤى لمواجهة تحديات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم /السبت/، ضرورة توحيد الرؤى لمواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة.

وقال بيان للخارجية حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن ذلك جاء خلال لقاء حسين مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته 31 الذي تجري أعماله في الجزائر.



وأكد البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين بغداد وبيروت، وسبل المضي بتعزيزها وتطويرها ومستجدات العمل العربي المشترك والسبل الكفيلة بتوحيد الرؤى وتضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، وحل الأزمات التي تعاني منها عدد من الدول العربية والتي تؤثر على أسس الأمن والاستقرار في المنطقة".



وأشار إلى أن "الجانبين اتفقا على مواصلة التعاون والتشاور فيما يخص جميع القضايا ذات الصلة بالشأن الثنائي والعربي".



من جانبه أكد الوزير اللبناني، "رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية، وتوطيد التعاون المشترك وبما يحقق الازدهار والرخاء لكلا البلدين الشقيقين".