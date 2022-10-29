شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية يدعو لوقف المناكفات والتجاذبات رحمة بالمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى إلى وقف المناكفات والتجاذبات السياسية رحمة بالمواطنين وبقطاعات الإنتاج، مشددا على ضرورة تكاتف الأيادي بعيدا عن الحسابات والفئويات والعصبيات والتعاون لمعالجة الأوضاع الصعبة وإعادة التعافي إلى لبنان.

وأكد ميقاتي - في تصريح له اليوم- أن لبنان مقبل على مرحلة جديدة عنوانها الأبرز أن لا تحدي لأحد ولن تقف الحكومة بوجه أي أمر يخدم لبنان وأهله، موضحا أن لبنان ينتظر في الفترة المقبلة موسما شتويا واعدا.



وأضاف ميقاتي أنه لا شيء سيجعل اللبنانيين ييأسون من النهوض من جديد، معتبرا أن السياسة ليست فقط مواقف وتحركات، بل توفير الفرص الجيدة للإنتاج.



وأوضح أن هناك ثلاثة قطاعات أساسية للإنتاج وهي الصناعة والزراعة والسياحة، معتبرا أنها لا تحتاج إلى أموال من الدولة بل إلى بيئة جيدة للاستثمار وللعمل على احتضان المستثمر وتشجيعه على العمل.