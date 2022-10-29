شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 شخصا على الأقل فى انفجار صهريج وقود شرقى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق مقتل 15 شخصا بسبب انفجار صهريج شرقي بغداد، بحسب سكاى نيوز.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "القوات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات بغداد، تشرع بالإجراءات اللازمة لمعرفة اسباب الانفجار الذي وقع داخل مرآب للعجلات بواسطة صهريج في المنطقة الواقعة بين الطالبية وحي القاهرة شرقي العاصمة بغداد ، مما ادى الى وقوع عدد من الضحايا".