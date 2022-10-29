شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين فى إطلاق نار بمستوطنة كريات أربع فى الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام عبرية مساء يوم السبت، إن مستوطنا لقى مصرعه وأصيب 5 آخرين في إطلاق نار بمستوطنة كريات أربع في الخليل، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم قتل برصاص القوات الإسرائيلية، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وأكدت مصادر عبرية أن أحد المستوطنين لقى مصرعه إثر إصابته برصاصة في رأسه.

كما أفادت بأن إطلاق النار استهدف منزل عضو الكنسيت الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمستوطنة كريات أربع في الخليل.

وقالت "القناة 7 العبرية" إن إطلاق النار استهدف منزل عضو الكنيست إيتمار بن غفير بمستوطنة كريات أربع، مؤكدة أن القوات الإسرائيلية المتواجدة بالمكان ردت على مصدر النيران.

وذكرت أن القوات الإسرائيلية طلب من عائلة إيتمار بن غفير عدم مغادرة المنزل، كما طلبت من سكان كريات أربع بالبقاء في منازلهم.

وكانت فرق "نجمة داود الحمراء" قد أفادت بأنها تقدم العلاج لمصاب حالته خطيرة جراء إطلاق النار، كما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن أحد المستوطنين حالته خطيرة، وأنه تم استدعاء مروحية إلى مكان الحادث.

إلى ذلك، قالت مراسلة "روسيا اليوم" إن مسعفا فلسطينيا من الهلال الأحمر أصيب في كتفه أثناء تأديته لعمله في إطلاق للنار استهدف سيارة، وتم نقله الى مستشفى الأهلي.

من جهته، قال الهلال الأحمر في بيان "ورد بلاغ لغرفة الاتصال المركزي 101 بوجود مصاب في منطقة وادي الغروس بالقرب من مستوطنة كريات 4، وبعد وصوله للمنطقة لإخلاء المصاب أطلقت القوات الاسرائيلية النار وتم إصابة المسعف بالرصاص الحي بالكتف والآن يتم علاجه بمستشفى الأهلي".