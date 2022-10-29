شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى لرئيس الوزراء العراقى: ندعم أمن واستقرار العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني وقوف الأردن ودعمه لأمن واستقرار العراق.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، هنأ خلاله العاهل الأردني رئيس مجلس الوزراء العراقي بمناسبة نيل حكومته ثقة مجلس النواب.

وأكد العاهل الأردني، خلال الاتصال، حرص بلاده على مواصلة توسيع التعاون مع العراق الشقيق، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين ويخدم القضايا العربية، مشددا على وقوف الأردن إلى جانب العراق في مساعيه لتعزيز أمنه واستقراره، معربا عن تمنياته لرئيس مجلس الوزراء العراقي بالتوفيق في مهامه، وللشعب العراقي الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.