شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الجزائر: نعول على القمة العربية لرسم مستقبل أفضل للعالم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن الدورة الجديدة للقمة العربية تأتي بعد أكثر من 3 سنوات لقمة يجتمع فيها القادة العرب بسبب جائحة كورونا، والتي بدأت الدول العربية في التعافي منها، بينما جاءت أزمة كورونا لتفاقم الأمور.

وشدد لعمامرة على تعويل الدول العربية على القمة المقررة في الجزائر لتحقيق مزيد من التكامل، وذلك لرسم مستقبل أفضل للعالم العربي وشعوبه.

وأوضح أن الأوضاع الدولية لا ينبغي أن تنسينا قضايانا الرئيسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى جهود بلاده نحو تحقيق لم الشمل ببن الفصائل، معربا عن أمله في استلهام الطريق نفسه لتحقيق التقارب بين الدول العربية في المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير الجزائرى أن الازمات التي تشهدها العديد من الدول تدفع نحو خطوات فعلية لتحقيق المصالحة، سواء في اليمن أو ليبيا أو غيرها، معربا عن تضامنه مع الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية.

ودعا الى تفعيل المبادئ الأساسية القائمة على احترام سيادة الدول في العلاقة مع دول الجوار التي تشارك العالم العربي في الحضارة الإسلامية، داعيا إلى العمل بروح توافقية بناءة لتحقيق اهداف القمة العربية التي تتزامن مع ذكرى الثورة الجزائرية.