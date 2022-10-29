شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات التونسية: ضبط 34 شخصا شكلوا عصابة للهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات التونسية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على 34 شخصا نظموا تشكيلا عصابيا في مجال الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني فى تونس، إن وحدات تابعة لفرق الإرشاد البحري والأبحاث والتفتيش العاملة بجهات قرمبالية وقليبية، تمكنت من ضبط 34 شخصا مطلوبين لدى الجهات الأمنية والقضائية، إثر قيامهم بتنظيم تشكيل عصابي تخصص في مجال الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية التونسية .

وفى وقت سابق ، أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني بتونس، الثلاثاء، عن تفكيك شبكة دولية في مجال الهجرة غير الشرعية تنشط بين تونس وتركيا، وقال المسؤول التونسى، إنه فى إطار مكافحة الشبكات الضالعة في مجال الهجرة غير الشرعية، تمكن فريق مشترك من إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس، من تفكيك شبكة دولية تنشط بين تونس وتركيا، وإلقاء القبض على 7 أشخاص من عناصرها، من بينهم شقيقتان من جنسية أجنبية.

وأضاف المتحدث، أن أعضاء الشبكة سيواجهون تهمة تشكيل فريق لسفر الأفراد إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر تركيا بطريقة غير شرعية والإتجار بالبشر، مشيرا إلى أن تونس تشهد خلال الفترة الأخيرة أيضا نشاط مجموعة من الوسطاء في مجال الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية عبر صربيا، وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة تصل إلى حدود 20 ألف دينار للفرد الواحد.