شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تلغي نحو 112 رحلة محلية ودولية بسبب العاصفة "نالجي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسؤولون فلبينيون، اليوم السبت، إلغاء نحو 102 رحلة محلية و10 رحلات دولية بمطار مانيلا الدولي، بسبب سوء الأحوال الجوية الناجمة عن العاصفة المدارية "نالجي".

وذكرت صحيفة (ذا مانيلا تايمز) الفلبينة - عبر موقعها الإلكتروني - أن هيئة مكافحة الكوارث في البلاد خفضت عدد القتلى إلى 45 من 72 بعد التحقق من التقارير الواردة من الموظفين الميدانيين.

وبحسب السلطات الفلبينية، فإنه تم إجلاء المواطنين الذين يسكنون المناطق الساحلية بالعاصمة بسبب العاصفة التي أثارت رياحا بلغت سرعتها 130 كيلومترا في الساعة.

ووفقا للصحيفة، أعلنت السلطات الفلبينية تعليق الدراسة لجميع المراحل الدراسية لحين استقرار الأحوال الجوية في البلاد.

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية في الفلبين - في وقت سابق - أن العاصفة نالجي ضربت اليابسة في إقليم كامارينس سور الشرقية قبل أن تعبر جزيرة لوزون الرئيسية مع رياح قصوى مستمرة تبلغ سرعتها 95 كيلومترا في الساعة وهبوب رياح، تصل سرعتها إلى 160 كيلومترا في الساعة.