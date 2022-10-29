شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشئون الدينية التونسية تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الشئون الدينية التونسية، إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع المساجد في التاسعة من صباح يوم غد الأحد.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم السبت- أنه "نظرا لانحباس الغيث النافع، قررت وزارة الشئون الدينية إقامة صلاة الاستسقاء في جميع المساجد في التاسعة من صباح يوم غد، داعية جمع المستسقين إلى استمطار الرحمات بالتضرع والابتهال إلى الله أن يرزقنا الغيث النافع ويرفع عنا القحط والجدب"