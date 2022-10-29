شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الصومالية: مقتل 10 أشخاص على الأقل فى انفجارات مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم السبت، أن سلسلة انفجارات وقعت في العاصمة مقديشو، أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل.

وانفجرت سيارتان مفخختان في مقديشو مستهدفتين وزارة التربية، ما أسفر عن سقوط "ضحايا" وأحدث أضراراً جسيمة في المباني المحيطة، وفق ما أفادت الشرطة.

وقال صادق دوديش المتحدث باسم الشرطة الصومالية إن "الانفجارين المتزامنين" وقعا على طريق في موازاة مقر الوزارة وخلفا "العديد من الضحايا"، مضيفاً: "سندلي بمزيد من التفاصيل لاحقاً".