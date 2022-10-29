شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الانتخابات التونسية: التعامل بكل جدية مع المخالفات الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، ضرورة التعامل بكل جدية مع المخالفات الانتخابية، لضمان إجراء انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقررة في 17 ديسمبر المقبل بكل نزاهة وبمنتهى الشفافية.

جاء ذلك خلال دورة تدريبية عقدتها الهيئة، اليوم السبت، لعدد من الضباط بوزارة الداخلية تحت عنوان "الحملة الانتخابية والجرائم الانتخابية"، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين خلال الفترة المقبلة.

وشدد "بوعسكر" على الأهمية التي يوليها مجلس الهيئة لضمان حملة انتخابية آمنة ونظيفة، والتعامل بكل جدية مع الجرائم الانتخابية والتنسيق في ذلك مع النيابة العامة، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية أخرى خلال الأسبوعين القادمين للجهات الأمنية المختلفة حول الانتخابات التشريعية .