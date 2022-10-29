شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان: مقبلون على مرحلة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي، أن لبنان مقبل على مرحلة جديدة عنوانها الأبرز،" لن نتحدى أحدا ولن نقف بوجه أى أمر يخدم لبنان وأهله"، وأضاف اقول "لا شيء سيجعلنا نيأس بل سننهض من جديد، إن السياسة ليست فقط مواقف وتحركات، بل هي في جوهرها ايضا توفير الفرص الجيدة للانتاج، وهناك ثلاثة قطاعات اساسية في هذا المجال هي الصناعة والزراعة والسياحة، وهي لا تحتاج الى اموال من الدولة بل الى بيئة جيدة للاستثمار وللعمل .وهذه هي البيئة السياسية المطلوبة لاحتضان المستثمر وتشجيعه على العمل".

وأضاف ميقاتى، فلتتوقف المناكفات والتجاذبات رحمة بالناس وبقطاعات الانتاج، لا سيما اننا شهدنا في الصيف الماضى حركة مهمة وتدفقات مالية مهمة من اللبنانيين والسياح، ونحن ننتظر في الفترة المقبلة موسما شتويا واعدا، وقد علمت أن هناك حجوزات مكتملة لمدة خمسة عشر يوما للسفر الى لبنان خلال عيدي الميلاد ورأس السنة، بمعدل أربع أو خمس طائرات يوميا. داعيا اللبنانيين للابتعاد عن كل التجاذبات، وتكاتف الأيادي بعيدا عن الحسابات والفئويات والعصبيات، ولنتعاون لمعالجة الاوضاع الصعبة واعادة التعافي الى لبنان".