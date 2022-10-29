شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة جزائرية: قمة الجزائر ستكون جامعة وشاملة لكل العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر كوثر كريكو، عن تطلعها لمشاركة عربية في القمة العربية المرتقبة في الجزائر أوائل الشهر المقبل، مؤكدة أن قمة الجزائر المرتقبة ستكون قمة جامعة وشاملة لكل العرب.

وقالت كريكو - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش أعمال الدورة الـ 77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، التي عقدت مؤخرا بعمان - إن الجزائر تتطلع لقمة عربية جامعة وشاملة لكل الأشقاء العرب.

وأضافت أن مناقشات أعمال الدورة 77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، عكست مدى التناغم ووحدة الملفات والقضايا المطروحة بين العرب، مشيرة إلى أن هذا التوافق ووحدة الرؤى يؤكد أن قمة الجزائر ستكون قمة ناجحة وناجعة وشاملة لكل قضايا العالم العربي.

وكشفت أن الجزائر ستقدم ورقة عمل خلال القمة العربية فيما يخص قطاع الشئون الاجتماعية، وخصوصا التجربة الجزائرية بشأن الفئات الهشة، موضحة أن القضايا والملفات التي ستطرح لها علاقة بالفئات التي يعود اختصاصاتها لقطاع الشئون الاجتماعية وسيتم الخروج من العديد من القرارات التي ستعرض على مجلس وزراء الشئون الاجتماعية للمصادقة عليها.

ورأت كوثر كريكو أن هذه القرارات تهدف إلى خدمة الفئات الهشة التابعة للشئون الاجتماعية في كل الدول العربية، معربة عن تطلعها إلى الاستفادة العربية من كافة التجارب المنفذة بالدول العربية الشقيقة.

وفيما يخص التعاون المصري الجزائري في قطاع الشئون الاجتماعية، أكدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر وجود تناغم كبير بين القاهرة والجزائر، معربة عن تطلعها لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين فيما يخص القضايا المشتركة.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج على تبادل الزيارات لتحقيق الاستفادة الكاملة من التجارب الاجتماعية في البلدين.. مشيدة بالتعاون المصري الجزائري في مختلف القطاعات والقضايا.

وشددت على ضرورة الاطلاع على التجربة الجزائرية في ميدان التكفل بالفئات الهشة وكذلك التمكين الاقتصادي للمرأة وذوي الإعاقة، مشيرة إلى التطلع لتقديم مشاريع قوانين للمجلس التنفيذي للمصادقة على القرارات في مجلس الوزراء لتبادل الخبرات بين مصر والجزائر.

وتضمنت جلسات العمل للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في دورته الــ 77 عرض مشروع جدول الأعمال، ومناقشة بنودها وإقرارها لرفعها إلى القمة العربية المرتقبة في الجزائر.

وشارك في أعمال الدورة الـ 77 ، التي عقدت في الأردن على مدار يومين، وزيرة تنمية المجتمع في دولة الإمارات حصة بنت عيسى بوحميد، ووزير التنمية الاجتماعية في البحرين أسامة بن خلف العصفور، ووزير الشئون الاجتماعية في تونس مالك زاهي ووزير التضامن والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر كوثر كريكو، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وممثلاً عن وزير الشئون الاجتماعية والعمل في اليمن، السفير اليمني في الأردن علي العمراني، بالإضافة إلى وزير التنمية الاجتماعية الأردني السابق أيمن المفلح.