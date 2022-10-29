شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقية يتلقى تهنئة من نظيره الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي فؤاد حسين، وهنأه فيه بإعادة انتخابه وزيرا للخارجية العراقية.

وأفادت وسائل إعلام، الجمعة، بأن الجانبين أكدا على "استمرار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتشاورا حول العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي المشترك".

وأضافت أنه في هذه المباحثات هنأ أميرعبد للهيان نظيره ببدء مهام الحكومة العراقية الجديدة، معربا عن "أمله في أن نشهد في المرحلة الجديدة تعزيزا للتعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات أكثر من ذي قبل".

يذكر أن البرلمان العراقي منح يوم الخميس الثقة للحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني. واحتفظ فؤاد حسين بمنصب وزير الخارجية، الذي شغله في حكومة مصطفى الكاظمي أيضا.