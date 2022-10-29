شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائري يعقد مباحثات مع نظرائه بعدد من الدول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مع نظرائه من الكويت وفلسطين وليبيا وموريتانيا ولبنان وجزر القمر والعراق، محادثات ثنائية؛ استعدادا لانطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب لاحقا اليوم.
جاء ذلك خلال استقبال لعمامرة لهم، الجمعة، بقاعة المؤتمرات بالجزائر العاصمة.
وتنطلق أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة الـ31 ، والمقرر انعقادها في الأول والثاني من نوفمبر المقبل برئاسة الجزائر.
وسيعقد وزراء الخارجية العرب جلسة عمل مغلقة؛ لاعتماد مشروع جدول الأعمال، والنظر وإقرار مشاريع القرارات.