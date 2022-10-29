شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائري يعقد مباحثات مع نظرائه بعدد من الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مع نظرائه من الكويت وفلسطين وليبيا وموريتانيا ولبنان وجزر القمر والعراق، محادثات ثنائية؛ استعدادا لانطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب لاحقا اليوم.