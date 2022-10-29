شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيلون ماسك يُشكل مجلس للإشراف على محتوى تويتر.. ورسالة من ترامب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المالك الجديد لـ "تويتر" أنه سيشكل "مجلس إشراف على المحتوى" للمنصة.

وأوضح ماسك أن المجلس الجديد سيكون دوره تقييم السياسة المستقبلية للمنصة حول النشر وإعادة الحسابات المحظورة.

وغرّد ماسك قائلا: "سيشكّل تويتر مجلس إشراف على المحتوى لديه وجهات نظر متنوعة بشكل كبير. لن تتّخذ قرارات مهمة بشأن المحتويات أو إعادة حسابات قبل اجتماع ذلك المجلس".

كانت وكالة "رويترز" للأنباء أفادت بأن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك استحوذ على شركة "تويتر" رسميا مقابل مبلغ قدره 44 مليار دولار.

وكشفت مصادر داخل شركة تويتر، الجمعة، عن أبرز القرارات التي اتخذها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المالك الجديد للمنصة فور شرائه "العصفور الأزرق".

لم تكن عملية استحواذ ماسك على "العصفور الأزرق" سهلة، بل واجهتها تحديات عدة أبرزها أن إدارة تويتر اعتبرته استحواذا عدائيا على الشركة، ولجأت لاستخدام حبة السم (استراتيجية دافعية تتبعها الشركات لحماية نفسها من الاستحواذ العدائي، من خلال تشديد إجراءات البيع)، ولكن بعد نحو 6 أشهر من إعلان ماسك رغبته شراء تويتر نجح الملياردير الأمريكي الطموح في امتلاك العصفور.

وحدث ذلك بعدما وظّف ماسك أموالًا من أصوله الخاصة ومن صناديق استثمار ومن قروض مصرفية، من بين مصادر أخرى، في عملية استحواذه على منصة تويتر.

وفي البداية، كان رئيس شركة تسلا يأمل في تجنب المساهمة بأكثر من 15 مليار دولار من أمواله الخاصة في الصفقة البالغة قيمتها 44 مليار دولار.

وكان من المقرر أن يأتي جزء كبير من هذا المبلغ، نحو 12،5 مليار دولار، من قروض مدعومة بأسهمه في شركة "تسلا"، ما يعني أنه لم يكن ليضطر إلى بيع هذه الأسهم.

في نهاية المطاف، تخلّى ماسك عن فكرة القروض هذه وخصص المزيد من التمويل نقدًا. باع الرجل البالغ من العمر 51 عامًا ما قيمته نحو 15.5 مليار دولار من أسهم تسلا على مرحلتين، في أبريل/نيسان وفي أغسطس/آب.

ودفع ماسك 27 مليار دولار نقدا من أمواله الخاصة في الصفقة. والأهم هو أن ماسك، الذي تقول مجلة فوربس، إن قيمة أصوله تبلغ نحو 220 مليار دولار، وكان يمتلك 9،6% من أسهم تويتر في بداية السنة.

وعبّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن سروره لأنّ منصّة تويتر أصبحت الآن "في أيادٍ أمينة"، بعدما استحوذ الملياردير إيلون ماسك عليها.

وقال عبر شبكة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي التابعة له، "أنا سعيد جدًا لأنّ تويتر أصبحت الآن في أيادٍ أمينة، ولن يديرها بعد الآن مجانين يساريون راديكاليون يكرهون بلدنا بالفعل". إلا أنّ الملياردير الجمهوري لم يذكر إن كان ينوي أن يستخدم مجددًا المنصّة التي كانت قد حظّرت حسابه بعد الهجوم على الكابيتول.

وأضاف رجل الأعمال السابق في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، "لا أعتقد أن تويتر يمكن أن تنجح من دوني".

وفي أيار/مايو، ألمح ماسك إلى عودة ترامب إلى تويتر، ما قد يثير ردود فعل كثيرة.

وقبل حظر حسابه، كان الرئيس الأمريكي السابق يتوجه عبر تويتر، مباشرةً إلى متابعيه الذين كان يبلغ عددهم 88 مليونا وكان يثير بشكل منتظم جدالات حامية.

إلا أنه اعتبر أن شبكة "تروث سوشال" تعمل بشكل "أفضل" من منصّة تويتر التي ينبغي حسب قوله، أن "تعمل جاهدةً للتخلّص من كلّ الحسابات المزيّفة والروبوتات التي أضرّت بها كثيرًا".

وقال "أحب إيلون كثيرا، لكنني سأستمر في استخدام +تروث+".