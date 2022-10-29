شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: تأمين التمويل المطلوب لشراء وقود لإنتاج كهرباء تكفى 8 ساعات تغذية يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الطاقة والمياه اللبنانى وليد فياض، تأمين التمويل المطلوب لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الطاقة التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، للوصول إلى معدلات تعذية يومية بين 8 إلى 10 ساعات يوميا، بدلا من الوضع الحالى الذي لا توفر فيه المؤسسة أي ساعات تغذية في أغلب المناطق بالأراضي اللبنانية، حيث يعتمد المواطنون على مولدات الكهرباء الخاصة؛ لتأمين ساعات محددة من التغذية يوميا.

وأكدت وزارة الطاقة فى بيان أن الاجتماعات التي أجريت بين رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزيري المالية يوسف الخليل والطاقة وليد فياض وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أفضت إلى قرار بتأمين التمويل اللازم لشراء مشتقات النفط لتشغيل المحطات.

وأوضحت الوزارة أنها أطلقت، ثلاث مناقصات لشراء الوقود بأنواع مختلفة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وفقا لكراسة شروط محددة بحيث يتم فض العروض في شهر نوفمبر المقبل على أن يبدأ تسليم الوقود في الأيام العشرة الأوائل من شهر ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن وزارة الطاقة قررت رفع تعرفة الكهرباء لجميع المستهلكين بدءا من الشهر المقبل.