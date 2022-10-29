شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم /الجمعة/، مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في أعقاب استشهاد اثنين من المُنتسبين للأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة "نابلس" وتحذير الرئاسة الفلسطينية للاحتلال من تفجر الوضع.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن شابًا أصيب بالرصاص المطاطي، فيما أصيب عشرات آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان في منطقة "بيت دجن" شرق نابلس.



وفي محافظة "قلقيلية" اندلعت مواجهات عنيفة مع الاحتلال عقب مسيرة مناهضة للاستيطان في "كفر قدوم"، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة طفل بعيار معدني في الظهر، والعشرات بالاختناق واعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال قمع المسيرة.



واقتحم الاحتلال كذلك بلدة "عزون" في شرق قلقيلية وأدى ذلك إلى اندلاع مواجهات عنيفة.



واعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين عند حاجز عسكري قرب الحرم الابراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، جنوب الضفة الغربية، كما تم اعتقال شاب في مُحافظة "أريحا".



وفي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال طفلا من بلدة العيسوية، فيما اندلعت مواجهات في مخيم "شعفاط" خارج الجدار، بعد اقتحام الاحتلال للمخيم. وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت.