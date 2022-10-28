شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يصوت بالإجماع على تمديد ولاية البعثة الأممية فى ليبيا حتى نهاية أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوت مجلس الأمن الدولى بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام حتى نهاية أكتوبر العام المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال)، اليوم /الجمعة/، أنه وبحسب القرار رقم (2656) لسنة 2022 فقد توافق أعضاء مجلس الأمن الدائمون على تمديد ولاية البعثة لمدة عام، لينتهي التمديد في 31 أكتوبر 2023.



واعتبر أعضاء مجلس الأمن أن قرار التمديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام يعزز من دورها الأساسي لمساعدة ليبيا وشعبها على مواجهة التحديات التي تهدد سيادتها وأمنها ووحدتها، كما يمنح الأمم المتحدة الاستقرار الذي تحتاجه لتنفيذ ولايتها، والأهم من ذلك تسهيل العملية التي تقودها، والتي تؤدي إلى انتخابات في جميع أنحاء ليبيا.



وكان المجلس قد صوت، في يوليو الماضي، على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر فقط حتى 31 أكتوبر؛ بسبب خلاف بين الدول الكبرى وإصرار موسكو وقتها على التمديد لثلاثة أشهر فقط.