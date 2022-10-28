شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: عدم إلزامية ارتداء الشماغ والعقال عند إصدار بطاقة الهوية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عدم إلزامية ارتداء الشماغ والعقال في حال الرغبة بإصدار بطاقة الهوية الوطنية “البطاقة الشخصية” للأبناء ممن هم أقل من 15 عاما، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ.

وكشفت الداخلية السعودية أن إصدار الهوية الوطنية يكون إجباريا عند إتمام 15 عاما، واختياريا بين سن 10 - 15 عاما ويلزم حضور الأب أو الأم، ويمكن حجز موعد عن طريق السجل المدني لصاحب الطلب.

وأفادت بأنه في حال أتم الابن أو الابنة 15 عاما، فيمكن للأب أو الأخ أو الأم أو العم الخال التعريف به ويشترط حصول المعرف على بطاقة الهوية الوطنية وأن يكون قد أتم 18 سنة، وفي حال كان الابن أو الابنة أقل من 15 عاما فيلزم وجود المعرف (الأب أو الأم).