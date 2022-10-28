شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مخاوف من احتمال استئناف عمليات القتل على يد القوات الإسرائيلية بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن احتمال استئناف عمليات القتل المستهدف غير القانونية على يد قوات الأمن الإسرائيلية بالضفة الغربية فى فلسطين، مشيرة إلى أن هذا الأسبوع شهد مزيدا من العنف هناك مع قتل عضو بارز في مجموعة (عرين الأسود) إضافة إلى مقتل ثلاثة رجال في مدينة نابلس القديمة.

وأضافت المفوضية - في بيان اليوم الجمعة، فى جنيف أن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 118 فلسطينيا في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية هذا العام من بينهم 26 طفلا وخمس نساء، بينما قتل فلسطينيون في الضفة الغربية أربعة من أفراد قوات الأمن الإسرائيلية وحارس مستوطنة.

وذكرت أن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يسمح باستخدام الأسلحة النارية إلا عند الضرورة القصوى عندما يكون هناك تهديد وشيك للحياة.. مشددة على أن أى قتل ناتج عن استخدام الأسلحة النارية أو استهداف أفراد لا يشكلون تهديدا وشيكا للحياة أو إصابات خطيرة قد يرقى إلى مستوى الإعدام خارج نطاق القضاء والقتل العمد وذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وهو ما ينطبق على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

