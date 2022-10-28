شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات التونسية: 1427 مرشحا للانتخابات التشريعية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة المستقلة العليا للانتخابات التونسية، اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة بلغ 1427 مرشحا بجميع الولايات، وذلك بعد إغلاق باب الترشح مساء أمس.

وذكرت الهيئة - فى بيان اليوم - أن عدد المرشحين من الرجال بلغ 1213، فيما بلغ عدد المرشحات من السيدات 214 مرشحة.

كانت مرحلة قبول طلبات الترشح قد انطلقت في السابع عشر من أكتوبر الجاري واستمرت حتى مساء أمس الخميس بالمكاتب الرئيسية والفرعية التي خصصتها الهيئة لقبول ملفات المرشحين.