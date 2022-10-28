شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني يطلق مسار التفاوض مع قبرص حول ترسيم الحدود البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أطلق الرئيس اللبناني ميشال عون الجمعة مسار التفاوض مع قبرص لمعالجة وضع الحدود البحرية بين البلدين بعد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.

وقال الرئيس عون - خلال استقباله وفد الجمهورية القبرصية اليوم - إن الهدف من اللقاء اليوم هو الاتفاق على معالجة الموضوع العالق في ترسيم الحدود البحرية مع قبرص بعد نجاح ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.

وأضاف عون أن لبنان وقبرص لا حاجة لوجود وسيط بينهما لأنهما بلدان مجاوران وصديقان مما يجعل المهمة سهلة في إزالة الالتباسات الناشئة.

حضر اللقاء من الجانب القبرصي الموفد الرئاسي الخاص تاسوس تزيونيس وسفير قبرص في لبنان السفير بانايوتيس كيرياكو وماريا بيليكو من مكتب محاماة الدولة القبرصية، وانجليكي ماتيو ويورجوس كوكوسيس من وزارة الخارجية.

وحضر عن الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ووزير الطاقة والمياه وليد فياض والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وعدد من كبار المسئولين.