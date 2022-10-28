شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تؤكد التزامها بتعزيز الشراكة مع الجزائر فى قطاع الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت إيطاليا، اليوم الجمعة، التزامها بتعزيز الشراكة الثنائية مع الجزائر وخاصة في قطاع الطاقة.

وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية - في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجانى ونظيره الجزائري رمطان لعمامرة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (أكي).

وتم التأكيد - خلال الاتصال - على العمل من أجل الاستقرار والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط.