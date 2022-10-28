الرئيس العراقى: تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أساسية لتجاوز الأزمات

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، أن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أساسية لتجاوز الأزمات.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية فى بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل اليوم الجمعة، في قصر السلام ببغداد، رئيس المكتب السياسي لحزب دعاة الإسلام تنظيم العراق خضير الخزاعى، الذى أعرب عن خالص تهانيه الى عبد اللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية ومباشرته مهام مسؤولياته".

وأعرب الرئيس عن شكره وتقديره إلى خضير الخزاعي على مشاعره الطيبة، مشيراً الى ان "الظرف الراهن يستوجب تعزيز وحدة الصف الوطني والتغلّب على الصعوبات، والعمل على ترسيخ الاستقرار في البلد وحماية أمن المواطنين".

وأكّد ان "تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أساسية لتجاوز الأزمات"، مشددا على ضرورة "أن تنال الدعم لتلبية تطلعات العراقيين وطموحاتهم".