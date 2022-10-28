شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تؤكد دعمها لمحكمة العدل الدولية لحل الخلافات بين الدول سلميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سلطنة عُمان، اليوم الجمعة، دعمها لمحكمة العدل الدولية والمحاكم والهيئات القانونية الدولية الأخرى ذات الصلة حسب الاختصاص، الرامية إلى حل وتسوية الخلافات بين الدول بالطرق السلمية على النحو المبين فى ميثاق الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة السلطنة خلال مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقرير محكمة العدل الدولية التى ألقاها السكرتير ثان محمد بن علي الشحي من وفد سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية.

وأشارت السلطنة إلى أن وجود محكمة العدل الدولية يعد من ركائز النظام العالمى القائم على أحكام ومبادئ القانون الدولي، وأثبتت على مدى السنوات الماضية قدرة ونزاهة في أداء مهامها مما جعلها موضع ثقة الدول من خلال الأحكام التي تصدرها والتي عززت من سيادة القانون على الصعيد الدولي.

ونوهت سلطنة عُمان بما جاء في النظام الأساسي للدولة حول سيادة القانون ومراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي والمتسقة مع أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.