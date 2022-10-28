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بيسكوف: الجماعات الإرهابية لا تزال فى سوريا وسنساعد فى مكافحتها

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القاهرة - سامية سيد - صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الجماعات الإرهابية لا تزال في سوريا، وروسيا لديها موقف سلبي تجاه هذا الأمر، وستواصل المساعدة لمحاربتهم.

وقال بيسكوف: "لسوء الحظ، لا تزال هناك مجموعات إرهابية على الأراضي السورية. كما تعلمون، بذلت روسيا جهودا كبيرة لتحرير سوريا من قبضة الإرهابيين".

وأضاف: "بالطبع لا يمكننا التعامل مع هذا إلا بشكل سلبي. وستواصل روسيا مساعدة السوريين، والقيادة لمحاربة الإرهابيين. وهذا ما نفعله".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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