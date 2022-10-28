شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيلون ماسك يستحوذ على "تويتر" ويطرد قياداته العليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، استحوذ على شركة "تويتر"، رسميا مقابل مبلغ قدره 44 مليار.

ولم يعلن تويتر ولا إيلون ماسك رسميا عن إتمام الصفقة حتى الآن.



وأكدت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر أيضا إكمال الصفقة، مشيرة إلى أن إيلون ماسك أقدم على فصل العديد من كبار المديرين التنفيذيين بتويتر.

ووفقًا لثلاثة مصادر مطلعة، ذكرت الصحيفة الأمريكية، أن إيلون ماسك طرد الرئيس التنفيذي لتويتر باراج أجراوال والمدير المالي نيد سيجال ورئيسة الشؤون القانونية والسياسات فيجايا جادي.

فيما قال أحد المصادر أن شون إدجيت؛ المستشار العام للشركة، تم طرده أيضًا.

وكان لافتا أيضا أن إيلون ماسك غير وصفه الوظيفي على حسابه بتويتر، إلى مدير الشركة.