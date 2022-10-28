شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: مقتل فلسطينى برصاص جنود إسرائيليين قرب حاجز حوارة جنوب نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل شاب فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين قرب حاجز حوارة جنوب نابلس.

وافادت الوزارة أن إصابتين وصلتا إلى مستشفى رفيديا في المدينة.

وقالت الوزارة إن اطلاق نار إسرائيلي أدى إلى "استشهاد المواطن عماد أبو رشيد 47 عاماً برصاص الاحتلال الاسرائيلي، بعد إصابته برصاص في البطن والصدر والرأس، وإصابة اثنين آخرين بجراح حرجة أحدهما في البطن والآخر في الصدر".