شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يبحث مع مسؤول أوروبى التعاون فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى، الخميس، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى الساحل، السيد انجيم آدوم، التعاون في مكافحة الإرهاب، وموضع الساحل الإفريقي.

وقال المسؤول الأوروبي عقب اللقاء للصحفيين إن ثمة بعض التحديات التي يجري العمل على رفعها من خلال النقاش والحوار مع الدول والمنظمات التي يجمعها التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وللحصول على الوسائل الضرورية لمكافحة الإرهاب؛ بما في ذلك توفير الظروف الملائمة للدول والشعوب، فيما يخص توفير الاستثمارات التي توفر المزيد من فرص العمل وأسباب العيش الكريم.

وأضاف أن زيارته لموريتانيا تأتي ضمن جولة قادته إلى عدة دول من أجل تفعيل عمل تحالف الساحل الذي يضم نحو 60 بلدا ومنظمة من مختلف أنحاء العالم، ووضع خريطة طريق تجمع دول الجنوب والشمال وتبرز ما يحدث في منطقة الساحل خاصة فضاء مجموعة الخمس بالساحل.