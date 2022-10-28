شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بينهم لاعب أرسنال.. قتيل و4 مصابين في هجوم بسكين بإيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل شخص وأصيب أربعة آخرون بينهم لاعب كرة القدم الإسباني بابلو ماري في هجوم بسكين الخميس في مركز تجاري قرب ميلانو.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن إيطاليًا يبلغ من العمر 46 عاما يعاني مشاكل نفسية تم اعتقاله بعد لحظات من الهجوم الذي وقع عصرا في أساغو على أطراف ميلانو.

وأضافت الوكالة أن القتيل موظف في متجر كارفور الواقع داخل المركز التجاري حيث حصل الهجوم، مشيرة إلى أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح بالغة.

وأظهرت العناصر الأولى للتحقيق أن المهاجم الذي كان يخضع لعلاج نفسي استولى على سكين قبل أن يهاجم أشخاصًا عديدين كانوا إلى جواره.

وبين المصابين لاعب كرة القدم الإسباني بابلو ماري، قلب دفاع نادي مونتسا الإيطالي والمُعار من أرسنال الإنجليزي.

وقال مصدر قريب من النادي لوكالة فرانس برس إنه نقل إلى المستشفى وكان لا يزال في وعيه وقادرًا على الكلام.

وكتب مدير النادي أدريانو غالياني في تغريدة "عزيزي بابلو، نحن جميعا إلى جانبك وإلى جانب عائلتك، نحبك، استمر في القتال كما فعلت دائما، انت مقاتل وستتماثل سريعا للشفاء".

ومن جهته، أرسنال عبر حسابه على تويتر: "خواطرنا مع بابلو ماري والضحايا الآخرين لحادث اليوم المروع في إيطاليا. لقد تواصلنا مع وكيل بابلو الذي أخبرنا أنه في المستشفى ولم يتعرّض لأذى خطير".