شكرا لقرائتكم خبر عن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان: سيتم إيداع وثائق الترسيم لدى المنظمة بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة فى لبنان السيدة يوانا فرونتسكا بتسليم الرسائل المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل فى أعقاب الوساطة الأمريكية الناجحة التي قادها المنسق الرئاسي الخاص آموس هوكشتين، مؤكدة أنها ستقوم بإيداع وثائق الترسيم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك.

وقالت المنسقة الخاصة بعد تسلمها الإحداثيات البحرية الموقعة من كلا البلدين في مقر اليونيفيل جنوبي لبنان في الناقورة (مقر قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان): "إنه إنجاز تاريخي على مستويات عدة آمل أن يكون بمثابة خطوة لبناء الثقة من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين المنافع الاقتصادية لكلا البلدين".



وأثنت المنسقة الخاصة على لبنان وإسرائيل لتوصلهما إلى حل متفق عليه من قبل الطرفين، كما شددت على مغزى هذا الإتفاق بالنسبة للبنان، مؤكدة أن القادة السياسيين أظهروا وحدتهم لبلوغ هدف مشترك، معتبرة أن الاتفاق يفتح صفحة جديدة للبنان بما قد يساعد على خلق زخم إيجابي لبناء توافق حول المصلحة الوطنية للبلاد.



وأضافت أن الأمم المتحدة التزمت بالعمل مع لبنان واسرائيل ومع الولايات المتحدة لوضع حد لنزاعهما على الحدود البحرية، وذلك منذ تبني الاتفاق الإطارى فى عام 2020، الذي أطلق عملية التفاوض حول الترسيم البحري.