شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأمم المتحدة فى العراق: الحكومة الجديدة تواجه تحديات تتطلب إجراءات حاسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت بعثة الأمم المتحدة فى العراق (يونامى) بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السودانى.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية أن الحكومة العراقية الجديدة ستواجه العديد من التحديات الخطيرة التي تتطلب إجراءات حاسمة.



وأشارت إلى أن تلك التحديات تشمل معالجة الفساد الممنهج في العراق وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها وتقديم الخدمات المناسبة لجميع المواطنين وتنويع الاقتصاد بالإضافة إلى تشجيع المشاركة الهادفة للمرأة والشباب، ومعالجة آثار تغير المناخ وإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة وكبح جماح الجهات المسلحة غير الحكومية.