شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الجزائر بالأمم المتحدة يدعو لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى لمجابهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب الجزائر الدائم بالأمم المتحدة نذير العرباوى، إن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيناقش مشروعات القرارات المتعلقة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة في ظل أزمة متعددة الأبعاد صحية واقتصادية واجتماعية.

وشدد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك فى ظل التداعيات الكبيرة على المنطقة العربية، في ظل العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتحقيق التبادل التجارى.

وأعرب عن ثقته بأن الاجتماعات ستشهد توافقات كبيرة للوصول إلى توصيات تلقى قبول الجميع لتحقيق نجاحات كبيرة فيما يتعلق بالملف الاقتصادى، مع التداعيات الكبيرة لجائحة كورونا وكذلك الأزمات الأخرى التي أثرت على العديد من الملفات الحساسة وعلى رأسها الأمن الغذائي.

وأعرب عن شكره وتقديره للدول العربية المشاركة في الاجتماع مرحبا بهم في الجزائر، متمنيا لهم التوفيق والسداد خلال الاجتماعات الحالية.