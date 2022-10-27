شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكى يهنئ إسرائيل ولبنان على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم /الخميس/، لبنان وإسرائيل على توقيعهما رسميا على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما.

وقال بايدن، "فخور بتهنئة إسرائيل ولبنان على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما رسميا لحل النزاع الحدودي البحري الذي طال أمده، اتخذ الطرفان اليوم فى الناقورة بلبنان الخطوات النهائية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ، وقُدمت الأوراق النهائية إلى الأمم المتحدة بحضور الولايات المتحدة"، وفقا لبيان أورده الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض اليوم الخميس.



وأضاف الرئيس الأمريكي "كما قلت سابقا عندما تم الإعلان عن هذا الاتفاق التاريخي؛ فإنه سيؤمن مصالح كل من إسرائيل ولبنان، ويمهد الطريق لمنطقة أكثر استقرارا وازدهارا، وستواصل واشنطن العمل كوسيط لضمان وفاء الطرفين بالتزاماتهما وتنفيذ هذه الاتفاقية".



وتابع بايدن: "لا يجب أن تكون الطاقة، خاصة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​- سببا للصراع، بل أداة للتعاون والاستقرار والأمن والازدهار، وتقربنا هذه الاتفاقية خطوة إضافية من تحقيق رؤية لشرق أوسط أكثر أمانا وتكاملا وازدهارا؛ مما يوفر منافع لجميع شعوب المنطقة".



ووقعت إسرائيل ولبنان، في وقت سابق من اليوم الخميس، اتفاقا تاريخيا توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية بينهما، مما يفتح الطريق أمام التنقيب عن الطاقة قبالة سواحلهما.



ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون رسالة بالموافقة على الاتفاق في بعبدا، ثم وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في القدس، قبل انعقاد مراسم لتبادل الخطابات بحضور وفدين أقل مرتبة في قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الناقورة على الحدود.