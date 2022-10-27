شكرا لقرائتكم خبر عن وفد لبنانى يصل الناقورة لتسليم الرسالة الرسمية بالموافقة على اتفاق ترسيم الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وفد لبنانى إلى مدينة الناقورة جنوبى لبنان لتسليم الرسالة الرسمية الموقعة من الرئيس اللبنانى ميشال عون بالموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل للمبعوث الأمريكى آموس هوكشتين، بالإضافة إلى تسليم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتيسكا رسالة وقعها وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بوحبيب، تتضمن تأكيد الاحداثيات المرتبطة بالحدود البحرية اللبنانية لإيداعها فى الأمم المتحدة، وفقا للآليات المتبعة فى قانون البحار.

ومن المقرر أن يشارك في اللقاء - الذي تستضيفه قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان "اليونيفيل" - وفد من الجانب الإسرائيلي إلى جانب السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا وسفيرة فرنسا في لبنان آن جريو. ويضم وفد لبنان: المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير ومفوض الحكومة لدى القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) العميد منير شحادة، وعضو مجلس إدارة هيئة النفط وسام شباط، ورئيس مركز الاستشارات القانونية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير احمد عرفة.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بوصعب إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لا يتضمن أي شروط مخفية أو غير معلنة.