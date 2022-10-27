شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات التونسية تمنح الناخبين فترة استثنائية لتحديث بياناتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، منح الناخبين فترة استثنائية لتحديث بياناتهم فى السجلات الانتخابية، تبدأ من يوم غد الجمعة وحتى 20 نوفمبر المقبل.

وذكر بيان للهيئة اليوم الخميس، أنه حرصا منها على تمكين الناخبين والناخبات من ممارسة حقهم الانتخابي، تقرر فتح فترة استثنائية لتحديث السجلات الانتخابية لجميع المواطنين التونسيين، باستثناء المرشحين والمزكين، بداية من يوم غد الجمعة وحتى 20 نوفمبر المقبل.

ودعت الهيئة الناخبين للتثبت من دوائرهم الانتخابية ومراكز اقتراعهم الجديدة وتحديث بياناتهم، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة بالنسبة للناخبين بالداخل والخارج، أو من خلال الاتصال مباشرة بمكاتب الهيئة في الولايات بالداخل، ومسئولي الهيئة بالبعثات الدبلوماسية في الخارج.