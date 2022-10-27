شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية تعلن تفكيك شبكة دولية فى مجال الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، عن تفكيك شبكة دولية تعمل فى مجال الهجرة غير الشرعية.

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم - أنه فى إطار مكافحة الشبكات الضالعة فى مجال الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية عبر صربيا، تمكن فريق مشترك من الإدارة الفرعية للاستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس، من تفكيك شبكة دولية تنشط بين تونس وتركيا.

وأضاف البيان أنه تم إلقاء القبض على سبعة أشخاص من عناصر الشبكة، من بينهم شقيقتان تحملان جنسية أجنبية، والتحفظ على مبلغ مالي قدره 194 ألف دينار تونسي، ومبالغ مالية آخرى من عملات أجنبية.

وأشار إلى أنه النيابة العامة أمرت بحبسهم، ووجهت إليهم تهمة تشكيل شبكة تسفير إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر تركيا، بطريقة غير شرعية والإتجار بالبشر .