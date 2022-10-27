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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعد الرجفان الأذيني حالة صحية خطيرة تقود للعديد من المشاكل القاتلة بينها السكتة الدماغية، فما الأعراض التي يجب ألا يغفل عنها الأشخاص؟

دراسة: الرجفان الأذيني يهدد بالسكتة الدماغية

يطلق على الرجفان الأذيني غالبًا اسم AFib أو AF، وهو النوع الأكثر شيوعًا من عدم انتظام ضربات القلب المعالج، وقد يحدث في نوبات قصيرة أو يكون حالة دائمة.

عندما يصاب الشخص بالرجفان الأذيني يكون الضرب الطبيعي في الحجرتين العلويتين للقلب (الأذينين) غير منتظم، ولا يتدفق الدم كما ينبغي من الأذينين إلى الحجرتين السفليتين للقلب (البطينان).



يؤدي الرجفان الأذيني إلى انقباضات عشوائية وغير منتظمة لخلايا الأذينين، ما يخل بالوظيفة الانقباضية للأذين، ما يؤدي إلى ارتجاف جدار الأذينين بدلا من أن ينقبضا معا بشكل منتظم.

حذرت مؤسسة القلب الألمانية من خطورة مشكلة الرجفان الأذيني، موضحة أنه يرفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية حيث يتسبب في تجلط الدم في الأوعية الدموية بالمخ.

ومن أبرز أعراض الرجفان الأذيني:

- خفقان القلب

- ضيق في الصدر

- آلام بالصدر

- الدوار

نظرًا لأن عدد حالات الرجفان الأذيني يزيد مع تقدم العمر ويعيش النساء عمومًا أطول من الرجال، فإن النساء يعانين من الرجفان الأذيني أكثر من الرجال.

لذا يجب عليهن الحذر وإجراء فحوصات والخضوع للرعاية الطبية فور ملاحظة هذه الأعراض لتجنب حدوث سكتة دماغية.

ما هي عوامل الخطر للإصابة بالرجفان الأذيني؟



وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن خطر الإصابة بالرجفان الأذيني يزيد حال معاناة الشخص من مرض ارتفاع ضغط الدم.

وتشمل عوامل خطر المرض ما يلي:

- التقدم في السن

- ضغط دم مرتفع

- السمنة

- أصل أوروبي

- داء السكري

- فشل القلب

- مرض القلب الإقفاري

- فرط نشاط الغدة الدرقية

- فشل كلوي مزمن

- تناول الكحول حتى ولو بشكل معتدل

- التدخين

- تضخم الغرف على الجانب الأيسر من القلب



يزيد الرجفان الأذيني من خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية، وعندما تم حساب عوامل خطر السكتة الدماغية القياسية ارتبط AFib مع 5 أضعاف تقريبًا زيادة خطر الإصابة بالمرض.

ووفقا لـCDC يسبب الرجفان الأذيني نحو 1 من 7 سكتات دماغية، كما تميل السكتات الناتجة عن مضاعفات الرجفان الأذيني إلى أن تكون أكثر حدة من السكتات الدماغية ذات الأسباب الكامنة الأخرى.

تحدث السكتات الدماغية عندما يتم حظر تدفق الدم إلى الدماغ عن طريق جلطة دموية أو رواسب دهنية تسمى اللويحات في بطانة الأوعية الدموية.

للوقاية من الرجفان الأذيني ينبغي اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والأنشطة الحركية والإقلاع عن التدخين.

ينصح الأطباء دومًا بتناول كافة الأطعمة ولكن باعتدال، وبالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة يتم حظر أصناف بعينها.

ويعاني مرضى القلب تحديدًا مع قائمة الأطعمة المحظورة، لأن تناول أطعمة معينة قد يسبب لهم أزمات قلبية مخيفة.

ويستعرض موقع "هيلث لاين" الأمريكي في التقرير التالي، أطعمة يحظر الأطباء مرضى القلب منها.



1- اللحوم المصنعة



ينصح أطباء القلب بتجنب تناول الأطعمة المصنعة تمامًا، مثل النقانق واللحوم المجمدة والبسطرمة واللنشون، لأنها تسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم.

وأوضح الموقع، أن الأطعمة المصنعة يرتفع نسبة الصوديوم بها كمادة حافظة للأطعمة واللحوم المصنعة، ما يسبب ارتفاع ضغط الدم وتأثر القلب.

2- الأطعمة الجاهزة

تحتوي الأطعمة الجاهزة مثل رقائق البطاطس المعبأة والنودلز على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم والكربوهيدرات، وبالتالي يسبب تناولها في زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وزيادة عبء العمل على القلب والأوعية الدموية مما يؤدي لحدوث أزمة قلبية.

يحذر الأطباء من تناول هذه الأطعمة تمامًا، واستبدالها بأطعمة غنية بالألياف والفاكهة وتناول فشار كتسلية، بدلًا من المنتجات الجاهزة المضرة.

3- المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على نسبة هائلة من السكريات والاسبرتام التي تسبب زيادة الوزن، مما يمثل خطورة كبيرة لمرضى القلب، لذا ينصح بتجنبها تمامًا.