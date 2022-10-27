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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت يلينا تيخوميروفا خبيرة التغذية الروسية، أن أي نوع من الجبن مصنوع بتكنولوجيا صحيحة يعتبر مفيدا للصحة لأنه يحتوي على بروتين ودهون مفيدة.

وتشير الخبيرة في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أنه مع ذلك يجب اختيار الأنواع التقليدية والصلبة والجديدة والموجودة في محلول ملحي.

طبيبة تكشف الخصائص المفيدة للأجبان.. ماذا قالت؟



وتضيف موضحة، الجبن من منتجات الألبان، يحصل عليها من الحليب وإنزيم تخثر الحليب. وجميع أنواع الجبنة لا تحتوي على اللاكتوز، لأنه أثناء المعالجة الحرارية يفقد الحليب السكر الموجود في تركيبه. أي أن الجبن يحتوي على بروتين ودهن الحليب فقط.

وتقول: ""أي جبن مصنوع وفقا للتكنولوجيا الصحيحة، بما في ذلك من دون استخدام الزيوت النباتية، هو بالتأكيد مفيد للصحة. لأنه يحتوي على كمية كبيرة من البروتين، الذي يمتصه الجسم بسهولة وسرعة. ووجود الدهون في الجبن يحسن المناعة وله تأثير إيجابي في الجهاز العصبي".

ووفقا لها، تحتوي غالبية الحميات الغذائية على الجبن، لأنه يحتوي على نسبة جيدة من الدهون الصحية التي تعطي إحساسا بالشبع. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجبن على نسبة مثالية من الكالسيوم والفوسفور، اللذين يمتصهما الجسم بسهولة وسرعة. هذه العناصر المغذية ضرورية لصحة العظام والأربطة والمفاصل والعضلات، لذلك من المهم الحصول عليها يوميا.

وتضيف، يجب أن نتذكر أن نسبة الملح في الجبن تختلف من نوع إلى آخر. لذلك، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم وزيادة الوزن، تناول الأجبان الحديثة الصنع.

وتنصح الخبيرة بتناول الجبن المملح في الصباح وفترة ما قبل الظهر فقط.

وتقول: "جميع أنواع الجبن صحية إذا تم تصنيعها بشكل صحيح. ولكن من الأفضل عدم تناول الجبن المطبوخ، لأنه غالبا ما يكون منخفض الجودة. لذلك من الأفضل اختيار الجبن الكلاسيكي المخلل الصلب والجديد".

الجبن مادة غذائية يتناولها معظم الناس في الصباح مع وجبة الفطور وفي أوقات أخرى من اليوم. يعتبر البعض أن الجبن يسبب زيادة الوزن. ولكن هناك فوائد مهمة غير معروفة لهذه المادة الغذائية.

يساعد على تخفيض الوزن- في الحقيقة يلاحظ لدى معظم الناس الذين يعانون من السمنة، نقص عنصر الكاليسيوم. وقد بينت نتائج دراسات عديدة أن تناول مواد غذائية غنية بالكالسيوم يؤدي إلى تحسين مؤشر كتلة الجسم. والجبن غني به.

يخفض مستوى ضغط الدم- يعتقد الكثيرون أن احتواء الجبن على نسبة عالية من الدهون والصوديوم، يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. ولكن في الواقع إذا كان اختيار نوع الجبن صحيحا –أجبان فيها نسبة دهن منخفضة، فإنه سيساعد على التحكم بمستوى ضغط الدم وتخفيضه.



يقوي الأسنان والعظام- يعتبر الجبن كالحليب مصدرا مهما للحصول على عنصر الكاليسيوم. وهذا العنصر هو المادة الأساسية في بناء العظام والأسنان. كما أن الجبن إضافة إلى الكاليسيوم يحتوي على الزنك والمغنيسيوم وفيتامينات A وD التي تقوي العظام.

يحفز نبيت الأمعاء- الجبن مصدر مهم للمواد الغذائية المخمرة، وهذه المواد تؤثر إيجابيا في نبيت الأمعاء. وقد أثبت العلم مدى أهمية النبيت لصحة الجسم بشكل عام.

يقوي الأوعية الدموية- إن تناول مشتقات الألبان، مثل الجبن تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأنها تقوي الشرايين.

أظهرت نتائج دراسة علمية أجراها علماء جامعة ريدنج البريطانية، أن تناول الجبن يوميا يخفض من خطر احتشاء عضلة القلب.

ووفقا لنتائج الدراسة المنشورة في مجلة "European Journal of Nutrition"، فإن تناول قطعة صغيرة من الجبن يوميا يساعد على تعزيز وقاية الجسم من احتشاء عضلة القلب، ويخفض النوبات القلبية بنسبة 14%.

وقسم الباحثون المشتركين في الدراسة إلى مجموعتين. ضمت المجموعة الأولى الذين يتناولون الجبن يوميا بتوصية من الباحثين. أما المجموعة الثانية فاستمرت في تناول الطعام الذي اعتادت عليه.

وبعد انتهاء التجربة، خضع جميع المشتركين لفحص طبي، أظهرت نتائجه أن الذين تناولوا قطعة جبن وزنها 40 غراما يوميا، كانت لديهم وقاية أعلى من أمراض الأوعية الدموية.

ووفقا للباحثين، يعود هذا إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول "الجيد"، مقابل انخفاض مستوى الكوليسترول "الضار" لدى الذين تناولوا يوميا قطعة الجبن.

ويشير الباحثون إلى أن "الجبن غني بالفيتامينات والمعادن والبروتينات التي تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية من الأمراض. كما أن الجبن يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم ويحسن عملية التمثيل الغذائي".

كما توصل علماء جامعة ماك ماستر الكندية، إلى نتائج مماثلة، بعد دراسة وتحليل المعلومات الصحية ونمط حياة 130 ألف شخص، أعمارهم 35-70 سنة، من 21 دولة في العالم. واكتشف الباحثون أن تناول منتجات الألبان، يساعد كثير