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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشار الطبيب الروسي المعروف ألكسندر مياسنيكوف إلى أن التهاب الكبد А من الأمراض المنتشرة، لذلك يجب أن يعرف كل إنسان بعض الأمور الأولية المتعلقة به، وكيف يمكن الوقاية منه.

كيف يمكن الوقاية من التهاب الكبد А؟.. طبيب روسي يوضح



ويشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى أن التهاب الكبد А، يسمى "مرض الأيدي القذرة". لأنه يمكن الإصابة به إذا لم نتبع قواعد النظافة الشخصية.



ويضيف، التهاب الكبد А بعكس جميع أنواع التهابات الكبد الأخرى، لا يتحول إلى مرض مزمن. ولكن مع ذلك، في حالة وجود مشكلات ما في الكبد، فإنه قد يؤدي إلى الوفاة.

ووفقا له، من أجل تخفيض احتمال الإصابة بهذا المرض، يجب دائما غسل اليدين بالماء والصابون. مشيرا إلى أنه لا يكفي مسح اليدين بالمناديل المبللة بالكحول. صحيح قد تكون هذه المناديل الشيء الوحيد تحت تصرف الشخص، ولكن عليه في جميع الحالات الأخرى غسل اليدين بالماء والصابون.

ويضيف، يجب غسل اليدين مدة لا تقل عن ثلاث دقائق، بحيث تغسل المنطقة ما بين الأصابع والكف بصورة جيدة. كما يجب استخدام ألواح مختلفة لتقطيع الأسماك واللحوم، ويجب وضع الأطعمة في الثلاجة قبل مضي ساعتين على تحضيرها.

ويشير مياسنيكوف، إلى ضرورة شرب الماء المغلي أو استخدام اقراص خاصة لتطهير المياه، خلال الرحلات والنزهات.

كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف ثلاث حقائق غير واضحة عن مشكلة التعب. فما الذي يمكن أن يسبب التعب؟ ولماذا تختفي فجأة الرغبة في فعل شيء ما؟ وهل يمكن للطعام أن يسهم في الشعور بالتعب؟



يشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى أن الحقائق الثلاث هي:

الحقيقة الأولى- وفقا له، يسبب الوزن الزائد التعب. ويقول: "إذا أجرى الشخص تصويرا بالرنين المغناطيسي، فسيرى أن قلبه موجود داخل كبسولة دهنية، لذلك هو يعمل بصعوبة. كما أن الكبد موجودة داخل كبسولة دهنية أيضا، أي أنها تتعرض للخنق من الداخل والخارج. ناهيك عن أن النظام الهرموني للشخص الذي يعاني من السمنة يتغير، ما يسبب الشعور بالنعاس والارهاق- متلازمة بيكويك".



ويضيف، كما أن مشكلات النوم وضيق التنفس والشعور الدائم بالضعف، كلها تشير إلى الاضطرابات الهرمونية.

الحقيقة الثانية- يجب أن ننتبه إلى مكونات نظامنا الغذائي.

ويقول: "الطعام الذي اعتدنا عليه يجعلنا نشعر بالتعب. وأقصد ما يأكله الشخص عادة، مثل النقانق والصوصج والمعجنات والوجبات السريعة وهذه جميعها تحرق طاقة الشخص".

ويضيف، مصدر الطاقة مهم جدا. لذلك يجب أن يكون النظام الغذائي متوازنا. الأطعمة الدهنية تحتوي على سعرات حرارية عالية. لذلك يفقد الجسم كمية كبيرة من الطاقة والقوة لهضمها، ونتيجة لذلك يمكن أن يشعر بالتعب والخمول.

ويقول: "يتناول الشخص في أيام الراحة الخضار والفواكه والأسماك، لذلك يتغير كل شيء، ليس فقط لأنه يرتاح من إجهاد العمل، بل لأنه يتناول طعاما سليما. لذلك إذا استمر في تناول مثل هذا الطعام المتوازن، سيشعر بتغير وتحسن حالته".

الحقيقة الثالثة-يشير مياسنيكوف، إلى أن ظهور الشعور بالتعب سببه نمط الحياة الذي نتبعه - وفرة المعلومات، والتوتر المستمر، وهذا من الصعب تحمله فترة طويلة. ووفقا له، بعض الأشخاص لا يميزون بين الأمور الرئيسية والثانوية، لذلك يقلقون بشأن أتفه الأشياء.

ويقول: "لا داعي لإضاعة الوقت على أشياء غير مهمة. وهموم الحياة من الصباح إلى المساء "تحفر" في الدماغ. فهيا نرتدي الخوذ. وهيا نفهم ما هو المهم بالنسبة لكل منا، ونحدد الأحداث التي يمكننا تغييرها وتلك التي لا يمكننا تغييرها".

ويضيف، إذا استمر الناس يتفاعلون مع كل شيء بنفس الطريقة، فسوف يصابون بالارهاق العاطفي، ويمكن أن يظهر الاكتئاب كمشكلة إضافية، حيث أن الأعراض الأولى لهذا المرض هي التعب المزمن. "لذلك يجب مكافحته. وللوقاية من الإكتئاب، يجب أن نفهم إلى ماذا يجب أن ننتبه وما الذي يجب تجاهله".

ويشير مياسنيكوف، إلى أن الشعور بالتعب وضعف الجسم، قد تكون أعراض مرض خطير، مثل داء البورليات أو الذئبة الحمراء (Systemic lupus erythematosus)‏. لذلك إذا لاحظ الشخص أنه يعاني من التعب الشديد، ويتحرك بصعوبة فمن الأفضل له استشارة الطبيب، الذي سيخبره بما يجب عمله.

أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن أجدادنا كانوا يأكلون كمية كبيرة من الخبز في اليوم. ولكن هذا لا يعني أن علينا أن نقلدهم في ذلك.

ويشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى أن أجدادنا كانوا يأكلون ما يقارب من 2 كلغم من الخبز في اليوم. وعمليا كان هذا الشيء الوحيد الذي يأكلونه، لأن الخبز كان المادة الأساسية في نظامهم الغذائي. وكان ذلك الخبز يحتوي على أعشاب وبقايا سنابل القمح وحتى لحاء الأشجار.



ويشير مياسنيكوف إلى قطعة من الخبز الحالي مخبوزة مع بذور عباد الشمس، تعرض على رفوف المتاجر وتباع على أنها من سلع التغذية الصحية. ولكن وفقا له، هذا الخبر مصنوع من دقيق أبيض درجة أولى، أي أنه غير مفيد للجسم.

ويضيف، البذور هنا للدعاية والتباهي بفائدة هذا الخبز. ولكن تناوله يسبب ارتفاع مستوى الأنسولين في الدم الذي يؤدي إلى السمنة ومرض السكري وغير ذلك، كما تسببه الكعكة البيضاء العادية.

ويشير مياسنيكوف، إلى أن الخطأ الآخر الشائع أيضا هو تناول اللحوم المعالجة مثل النقانق والصوصج، التي دعا سابقا إلى حظر الإعلانات التجارية عنها. ولكن هذا لا يشمل تلك التي تصنعها العائلة لنفسها في المنزل.

ويضيف، نحن لا نلاحظ أيضا كمية المشروبات الغازية المحتوية على نسبة عالية من السكر التي نشربها في اليوم.

ويقول، "هل تعلمون أن هذه المشروبات تسبب إصابة الأطفال بالسرطان وهشاشة العظام والسمنة والسكري. إنها مشروبات سيئة وخطرة، لذلك يمنع بيعها بالقرب من المدارس في جميع أنحاء العالم".

ويقترح مياسنيكوف عمل مشروب صحي ومفيد من وضع شرائح الليمون والتفاح والخيار مع أوراق النعناع في الماء مدة 15-20 دقيقة ومن ثم الاستمتاع بشرب هذا الماء المعطر.