شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: إنجاز ملف ترسيم الحدود عمل تقنى ليست له أى أبعاد سياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون رسالة تحمل موافقة لبنان على مضمون الرسالة الأمريكية عن نتائج المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، قال ميشال عون "إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقنى ليست له أى أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان فى علاقاته مع الدول".

من جانب أخر، أفادت وسائل الإعلام بأن الحكومة الإسرائيلية وافقت على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وذلك بعد موافقة لبنان على المقترح الأمريكى الذى حمله الوسيط الأمريكى لأمن الطاقة آموس هوكستين.