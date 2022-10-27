شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطالب "قمة الجزائر" بتشكيل جبهة دولية لدعم الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، القمة العربية المرتقبة بالجزائر أن تولى اهتماما خاصا للقضية الفلسطينية، وضرورة تشكيل جبهة دولية واسعة لدعم الشعب الفلسطينى وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.. مؤكدا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشارك في أعمال الدورة 31 على مستوى القادة.

وأعرب اللوح - فى تصريح اليوم الخميٍس، على هامش أعمال اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين على مستوى المندوبين الدائمين التحضيرية التي انطلقت بالعاصمة الجزائرية استعدادا لعقد مجلس الجامعة على مستوى القادة في الأول من نوفمبر المقبل - عن الأمل في الاستجابة لطلب دولة فلسطين بعقد مؤتمر خاص حول القدس واعتماد الاستراتيجية العالمية العربية للتحرك الدولي الخاص بالقدس بالإضافة إلى ضرورة دعم وتوجه فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وقال إن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت تحظى بالاهتمام الأول بالنسبة للأمة العربية حيث تكتسب هذه المرة أهمية خاصة نظرا لما يواجهه الشعب الفلسطيني من تغول إسرائيلي بحق شعب أعزل يرزح تحت الاحتلال وتمادي في الممارسات الإسرائيلية العنصرية خاصة فيما يتعلق بتهويد القدس ومحاولة تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، بالإضافة إلى الاقتحامات المتواصلة للمدن الفلسطينية خاصة ما يجري في نابلس وجنين والخليل من حصار وانتهاكات واعتقالات وقتل ممنهج بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن هذه القمة لها وضع وأهمية خاصة بأنها تعقد بالجزائر التي أعلن منها عام 1988 الإعلان عن قيام دولة فلسطين وسوف نعمل مع الأشقاء في مصر والجزائر والأشقاء العرب على إنجاحها للتعاطي مع كافة القضايا والملفات العربية خاصة مستجدات القضية الفلسطينية.