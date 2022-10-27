شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: نأمل أن يكون اتفاق ترسيم الحدود خطوة للاستفادة من ثرواتنا النفطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى عن أمله فى أن يكون الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل خطوة أساسية على طريق الاستفادة من ثروات لبنان من الغاز والنفط، بما يسهم فى حل الأزمات المالية والاقتصادية التى يمر بها لبنان، ويساعد الدولة اللبنانية على النهوض من جديد.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أموس هوكشتين صباح اليوم في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والسفيرة الأمريكية بلبنان دوروثى شيا والوفد الأمريكي المرافق لهوكشتين وعدد من المسئولين والمستشارين اللبنانيين.

وخلال الاجتماع، توجه ميقاتى بالشكر لهوكشتين على الجهود التي بذلها في سبيل التوصل إلى إنجاز الترسيم، مؤكدا أن التعاون بين مختلف المسئولين اللبنانيين، بمساعدة أصدقاء لبنان، حقق هذه الخطوة النوعية الأساسية في تاريخ لبنان بعد سنوات من العمل الدؤوب.

وأكد أن الاهتمام الشخصى للرئيس الأمريكى جو بايدن والرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون أعطى دفعا لمسار جديد في المنطقة ولدعم لبنان لاستعادة عافيته الاقتصادية.

وفى ختام اللقاء قدم الرئيس ميقاتى إلى هوكشتاين هدية تذكارية.