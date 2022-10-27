شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تصادق على اتفاقية الاتحاد الإفريقى بشأن أمن الفضاء الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون يتضمن المصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقى بشأن أمن الفضاء الإلكترونى وحماية البيانات ذات الطابع الشخصى.

وأكد بيان حكومي موريتاني، صدر في ختام اجتماع مجلس للوزراء ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في القصر الرئاسي في العاصمة (نواكشوط)، أنه لا يمكن لأي بلد أن يواجه التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني والسيادة الرقمية، دون التعاون الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن التصديق على هذه الاتفاقية يعتبر أفضل إطار إقليمي للتعاون في هذا مجال أمن القضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

واعتمد الاتحاد الإفريقي الاتفاقية في عاصمة غينيا الاستوائية (مالابو) عام 2014.