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الرئيس اللبنانى يتسلم النص الرسمى لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية

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القاهرة - سامية سيد - سلم آموس هوكشتاين، الوسيط الأمريكى لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الرئيس اللبنانى ميشال عون، النص الرسمى لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وقالت الرئاسة اللبنانية فى تغريدة على "تويتر" إن الرئيس عون يلتقى هوكشتاين فى حضور نائب رئيس المجلس النيابى  إلياس بو صعب ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وأعضاء الوفد المفاوض مع الجانب الأمريكي.

وأعلنت أن عون تسلم من الوسيط الأمريكي الرسالة الأمريكية الرسمية في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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